Muş’ta seyir halindeki kamyonet bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Üçevler grup köy yolunda plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonet aniden alev alarak yandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekiler o anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.