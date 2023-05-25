Muş’ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle 7 evi su bastı, ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çukurbağ köyünde sağanak nedeniyle dere taştı. Taşması sonucu araç, ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Sel nedeniyle taşan derenin zarar verdiği 7 evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken tarım arazilerinde çamur yığınları oluştu. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, temizleme çalışması başlattı. Su altında kalan eşyaların çıkarılması için vatandaşlar komşularının yardımına koştu.

Öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle derenin taştığını ifade eden köy muhtarı Cahit Biter, 7 ev ve 1 aracın hasar gördüğünü belirterek, "Allah’a şükürler olsun, can kaybı yok, ama mal kaybı oldu. Bir ev yıkıldı, bir araç hasar gördü. Televizyon, buzdolabı ve ev eşyaları hiçbir şey kalmadı. Su evlere bastı, sağolsun valimiz iki kere beni aradı, çok teşekkür ederim. Bize yardımcı oldu, AFAD ekipleri ve jandarma köye geldi. Yarın da köyde hasar tespiti yapılacak. Şimdiye kadar köyümüzde böyle bir olay yaşanmamıştı. Yağış çok olunca köyümüzdeki dere taştı" dedi.

“Sadece izledik”

Evi ve aracında hasar oluşan Habip Demir, selin bir anda geldiğini ifade ederek, "Kaç gündür yağan yağmurdan dolayı köyde deremiz taştı. Şuanda evler su altında kaldı. Çamur ve balçıklar oluştu. Çok şükür bir can kaybı olmadı ama mala zarar geldi, sağlık olsun. Yapabilecek bir şey yok. Kapının önündeydik bir anda sel gelince yapacak bir şey yoktu. Sadece izledik" diye konuştu.