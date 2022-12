Muş’taki Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde düzenlenen programda, özel öğrenciler şarkı söyleyip futbol maçı yaptı.

Muş’taki Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde düzenlenen programda, özel öğrenciler şarkı söyleyip futbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor kompleksinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinesinde düzenlenen etkinlikte Özel Eğitim Uygulama Okulu I. II. Kademe Müdürlüğü ve Şehit Murat Yılmaz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri hünerlerini sergiledi. Besteledikleri şarkıları bireysel ve koro halinde seslendiren özel öğrenciler, salondakilerin beğenisini topladı. Futbol müsabakasına da çıkan özel öğrenciler, rakipleri olan öğretmenlerini 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından özel öğrencilere kupaları Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından teslim edildi. Kupayı kaldıran özel öğrenciler, unutamayacakları mutlu bir gün yaşadı.

Programda konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bugün burada özel çocuklarla birlikte bir günü hatırlamak için toplandıklarını söyledi. Devletin ve hükümetin son 20 yıldır bu alanda çok önemli yatırımlar yaptığını belirten Vali Gündüzöz, “Bugün Muş ölçeğinde de bakarsak evde bakım hizmetlerinden en fazla yararlanan ilk 5 ilden biriyiz. 2002 yılından 2022’ye kadar aşağı yukarı engelli kardeşlerimizin her alanda aldıkları maddi destek devletimiz tarafından 10 misli artırılmıştır. Bu hükümetimizin son derece etkili bir pozitif ayrımcılık uyguladığını göstermektedir. Tabi gönül arzu ederdi ki kimse engelli olmasın ama beklenen ömür arttıkça engelli olma potansiyelimiz de artıyor” dedi.

Ortalama ömrün 80 yaşın üzerine çıktığı her geçen gün, beklenen ölümün arttığı ortamda engelli olma riskinin de her zamankinden daha fazla olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, “Yapılan araştırmalara göre 75 yaşın üstündeki her 100 kişiden 40’ı belli bir fonksiyonu ifa etmekte zorlanıyor. Yani engelli statüsüne oldukça yaklaşmış durumda. Beklenen ömür arttıkça hepimiz engelli olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu pırlanta çocuklarımızın alnından öpüyorum, hayatlarında engelsiz, mutlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler, aileler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.