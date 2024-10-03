Muş’un Bulanık ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Bulanık kara yolu Erentepe beldesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 31 LN 545 plakalı otomobil ile 49 AAD 263 plakalı tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.