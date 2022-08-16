Muş’taki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 2 yıldır okul bahçesinde yetiştirilen sebzeler, hasat edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Muş’taki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 2 yıldır okul bahçesinde yetiştirilen sebzeler, hasat edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Muş’ta öğretmen ve öğrenciler bostanda yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. 2 yıl önce okul idaresinin de desteğiyle okul bahçesinde kullanılmayan alanı değerlendiren öğretmen ve öğrenciler, tel örgü ile çevreledikleri 500 metrekarelik alanı bostana dönüştürmüştü. İlkbahar mevsimiyle fideleri yeniden toprakla buluşturan öğretmen ve öğrenciler, bir süre bostanın bakımını yaparak ürünler yetiştirdi. Bahçede yetişen domates, salatalık, biber, soğan, ayçiçeği, kabak, fasulye gibi ürünler toplanarak, okul çevresinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine okul idaresi tarafından ulaştırılıyor.

Öğrencilerle bostanda yapılan hasada katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, tarımın öneminin pandemi süreciyle bir kez daha anlaşıldığını belirterek, Türkiye’de tarımla ilgili yeni çalışmalar başlatıldığını söyledi.

‘Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde’ sloganı ile başlatılan çalışmaların Muş’ta da hızla sürdürüldüğünü anlatan Kıvanç, “Meslek liselerimizin bünyesinde açılan tarım alanlarının yanı sıra diğer okullarımızda da öğrencilerimizin tarımla haşır neşir olmaları çerçevesinde bir dizi çalışmalar yapılmaktadır. İlimiz Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yönetici ve idarecilerinin liderliğinde, öğrencilerimizin ekmiş oldukları bostanı bugün inceleme fırsatı bulduk. Burada yetiştirilen sebzeler aynı okulun eğitim bölgesinde ikamet eden ve buna ihtiyaç duyan ailelerimiz bu ürünlerden yararlanmaktadır. İhtiyaç duyan ailelerimize okul idaremiz tarafından bu ürünler gönderilmekte. Bu çalışma yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Önümüzdeki yıl bunun sera çalışmaları da yapılacak inşallah” dedi.

Okulun bahçesindeki 500 metrekarelik alanda bostan oluşturmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden öğrencilerden İbrahim Aytepe ise “2 ay önce bu emeği vermemizin sebebi aslında sadece tarımı meslek liselerinin değil de bazı liselerin de böyle şeyler yapabileceğini göstermekti. Çok mutluyuz. Bu bizim için bayağı gurur verici bir durum. Bahçemizde domates, salatalık, reyhan, maydanoz, kabak, soğan gibi birçok sebze türü var” diye konuştu.