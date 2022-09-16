Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen ders kitapları ile yardımcı kaynak kitaplar, Muş’taki 692 okulda eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen ders kitapları ile yardımcı kaynak kitaplar, Muş’taki 692 okulda eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Muş’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, ders başı yapmak için geldikleri okullarında ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarını sıralarında hazır şekilde görüyor. Eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde dağıtılan yardımcı kaynak kitaplar öğrencilerin eğitimine katkı sağlarken, velileri de büyük bir maddi yükten kurtarıyor.

“Devrim niteliğinde bir çalışma”

Merkeze 29 kilometre uzaklıktaki Yaygın beldesine bağlı Yaygın İlk ve Ortaokulunda dağıtılan kitapları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra aynı zamanda kaynak kitapları da dağıttığını söyledi. Özverili çalışma sonucu Muş genelindeki 692 okula kitapları dağıttıklarını anlatan Kıvanç, “Anasınıfları ve 1. sınıflar hariç olmak üzere 2. sınıflarımızdan 12. sınıflarımız dahil olmak kaydıyla bütün öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları, eğitim öğretim yılı başlamadan evvel masaların üzerine bırakıldı. Eğitim öğretim yılı başlamadan evvel öğrencilerimizin hem ücretsiz ders kitaplarını hem de ücretsiz bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynaklarının da çocuklarımıza dağıtılmasını sağladık. Bu devrim niteliğinde bir çalışma. Bugün sadece dağıtılan kitapları yerinde görmek için incelemelerde bulunuyoruz. Sahadayız. Köy köy, mezra mezra, belde belde geziyoruz. Çocuklarımızın eksikleri var mı, kaynak kitaplarda herhangi bir sıkıntı var mı diye inceleme ve gözlemlerde bulunuyoruz” dedi.

“Bu eğitim öğretim yılı çok mutlu geçecek”

Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarını alan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Erol, sınıfa geldiklerinde kitapları sıraların üzerinde gördüklerini belirterek, “Hiçbir eksiğimiz yok. Artık derslerimize başarılı bir şekilde başlayacağız. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu eğitim öğretim yılı çok mutlu geçecek” ifadelerini kullandı.

“Bir tek öğrencime kitap alamazken, bütün öğrencilerin kitapları sıralarında hazır bekliyor”

4 çocuğunun Yaygın İlk ve Ortaokulunda eğitim gördüğünü kaydeden velilerden Metin Bingöl ise, “Çocukları sınıfa getirdiğimde sıraların üzeri kitaplarla doluydu. Rutin kitaplar zannettik. Kitapların içine baktığımızda, ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakların olduğunu gördük. Bu kitapları biz hiçbir zaman temin edemiyorduk. Bundan dolayı öğrencilerimiz hep eksik eğitimle devam ediyorlardı. Veli olarak bu kitapları almaya gücümüz yetmiyordu. Devletimiz bize bu desteği sundu, bize yardımcı oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Eminim ki bu yıl eğitim çok başarılı ve huzur içerisinde geçecek. Öğrenciler bu eğitimden keyif alacaklar. Kitaplar eksiksiz, defterler eksiksiz. Veli olarak bunlara yetişemiyorduk. Devletimizin böyle bir hizmet vermesi bizi mutlu etti, gururlandırdı. Bu okulda 4 öğrencim var, 1 öğrencim de lisede eğitim görüyor. Ben bir tek öğrencime kitap alamazken, sabah geldiğimde bütün öğrencilerin kitapları hazır sıralarında bekliyordu” diye konuştu.