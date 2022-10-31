Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesine çadır kuran Muş Afet Müdahale Merkezi görevlileri, öğrencilere Kızılay ve afet konularında bilgilendirmede bulunarak çadırlarda çocuklara afet malzemelerini tanıttı. Çocuklara Kızılay ve afet bilincini anlatan görevliler, onlara çeşitli ikramlarda bulunarak keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine Kızılay ve afet konularında bilgilendirme yapıldı.

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