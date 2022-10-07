Namazların eda edildiği programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahiler okundu.

Muş İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğum günü olan Mevlit Kandili kutlanıyor. Zafer Mahallesi’ndeki Çağlayan Camisi’nde düzenlenen ve vatandaşların ilgi gösterdiği programa katılan Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, yatsı namazından önce günün anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi.

Tiyatro sanatçısı Gamze Elibol’dan çocuklara mont, bot ve hikâye kitabı

Tiyatro sanatçısı Gamze Elibol’dan çocuklara mont, bot ve hikâye kitabı

Muş İl Müftülüğü, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğum günü olan Mevlit Kandili’ni düzenlenen programla kutladı.

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