Muş’ta Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle 14-17 yaş arası gençlere yönelik “Mahalle Ligi Projesi” başlatılıyor.

Muş’ta Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle 14-17 yaş arası gençlere yönelik “Mahalle Ligi Projesi” başlatılıyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 14-17 yaş aralığındaki kız ve erkek gençlerin başvuru yapabileceği “Mahalle Ligi Projesi” başlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 51 şehirde eş zamanlı olarak projenin hayata geçirileceğini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 2023 yılı içerisinde 14-17 yaş arasındaki kız ve erkek bireylerin basketbol, badminton ve voleybol spor faaliyetlerine teşvik edilmesi, spor kapasitesi yüksek olan gençlerin tespiti ve kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün yeniden canlandırılması amacıyla böyle bir proje hayata geçirildi. Bizde müdürlük olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı bu organizasyona katılmaları için davet ediyoruz” dedi.

Müdür Taşdemir, “Mahalle Ligi Projesi”nde en önemli yardımcılarının muhtarlar olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje ile mahalle kültürünü yeniden canlandırmak ve özelikle dezavantajlı çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak istiyoruz. Bir zamanlar sokak oyunları ve mahalle dostlukları çocukların gelişiminde ve eğitiminde güvenli alanlar olmuşlarsa da artık değişen modern dünyada bu önem ve hassasiyet yaşanmıyor. Bizler de ‘Mahalle Ligi’ni hayata geçirerek çocuklarımızın gelişimine ve eğitimine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, meşgale edinebilecekleri ve gelişimine yön verebilecekleri desteğe ihtiyaçları var. Bu da sporla giderilebiliyor. Bu projede en önemli yardımcılarımız mahalle muhtarları olacaktır. Muhtarlarımız koordinesinde kurulacak olan badminton, basketbol ve voleybol takımları ile çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştıracağız. Allah’ın izni ile bakanlığımız tarafından bir güzel proje daha hayata geçiriliyor. ‘Mahalle Ligi’ projesi çerçevesinde gençlerimizi basketbol, badminton ve voleybol branşlarıyla buluşturacağız. Böylelikle gençler arasında iletişim, empati, güven ve sosyalleşme bilinci de arttırılacak. Bunların yanı sıra proje çerçevesinde mahalle kültürü de yeniden canlanmış olacak. Mevsim şartları nedeniyle projeye ilk olarak salon sporları ile başladık. Önümüzdeki bahar mevsiminde ise yine mahalleler arası futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Mahallelerimizin bu projeye ilgi göstereceklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.