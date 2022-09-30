Türkiye’nin 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile üçüncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovasında çiftçiler tarafından hasadına başlanan lahanadan ülke ekonomisine 35 milyon lira katkı sunulması bekleniyor.

Türkiye’nin 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile üçüncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovasında çiftçiler tarafından hasadına başlanan lahanadan ülke ekonomisine 35 milyon lira katkı sunulması bekleniyor.

Muş’ta çiftçiler tarafından 2 bin 850 dekarda ekimi yapılan lahana hasadına başlandı. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesinde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasada başlıyor. Bölge halkının geçim kaynağını sağladığı lahanadan, 9 bin 850 ton rekolte elde edilmesi bekleniyor. Hasadına başlanan lahana tarlalarını inceleyen Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, üreticilere kolaylık diledi.

“2022 yılında 2 bin 850 dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapılmıştır”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gün, lahana üretiminin Muş’un tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bağlar Mahallesindeki üreticilerin yüzde 80’ninin lahana yetiştiriciliği yaptığını kaydeden Gün, “Ekimi mayıs ayında başlayan lahananın hasadı, eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Beyaz lahana yetiştiriciliği özellikle Muş’ta rağbet gören ürünlerimizden bir tanesidir. Yıllardır bu bölgede lahana yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2022 yılında 2 bin 850 dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapılmıştır. Bu yetiştiricilikte 9 bin 850 ton civarında rekolte beklemekteyiz. Bu elde edilecek olan bu ürünle ilimize özellikle 35 milyon TL katkı sağlanmasını öngörmekteyiz. Elde edilen bu lahanalar özellikle kış aylarında tüketilmek üzere turşu yapımı ve yemeklerde kullanılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde lahana yetiştiriciliği yapılmayan illerimize üreticilerimiz tarafından lahana gönderiliyor. Satışlar özellikle Batman, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi ilerimize gerçekleştirilmektedir” dedi.