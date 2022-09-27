Muş’ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan lahanaların hasadına başlandı.

Muş’ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan lahanaların hasadına başlandı.

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, lahana hasadına başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasadına başlanan lahanalar pikaplarla Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van ve Batman’a gönderiliyor. 8 dönüm alanda lahana ekimi yaptığını ifade eden çiftçi Recep Çiçek, köylerinin genel olarak geçim kaynağının lahanadan sağlandığını söyledi. Lahana ekiminin Bağlar köyü haricinde çok verimli olmadığını ifade eden Çiçek, “çocukluktan beri lahana ekimiyle uğraşıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı lahanadır. Lahananın bu yıl ilk hasadına başladık. Kasım ayının sonuna kadar hasadımız devam ediyor. Biz lahanaları tüccarlara veriyoruz. Onlarda civar illere götürüyorlar. Ağırlıklı olarak lahanalarımızı Batman’a gönderiyoruz. Kalite ve tat bakımından Muş’un lahanası çok iyi. Civar köylerde de lahana ekimi yapılıyor yalnız fazla kaliteli ürün elde edilmiyor. Bir lahana ortalama 14 kilogram civarında geliyor. Lahanadan turşu, çorti, sarma, salamura ve 4-5 çeşit yemek yapılıyor” dedi.