Muş’un Ziyaret köyünde kümese giren yırtıcı bir hayvan, 31 kanatlı kümes hayvanını telef etti.

Muş’un Ziyaret köyünde meydana gelen olayda, yırtıcı bir hayvan, gece saatlerinde köy sakinlerinden Hüseyin Sevinç’e ait kümese girdi. Yırtıcı hayvanın saldırdığı 20 tavuk, 8 hindi ve 3 horoz telef oldu.

Sabah saatlerinde kümese girdiğinde manzara karşısında şoke olduğunu belirten Hüseyin Sevinç, bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığını belirterek, "Bütün hayvanlarımı kaybettim. Ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok, ancak bu saldırıyı gerçekleştiren yırtıcı hayvanın gelincik olduğunu düşünüyoruz" dedi.