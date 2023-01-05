Muş’ta “Kardeş Okul” projesi çerçevesinde Elmabulak köyüne giden lise öğrencileri, çocuklarla etkinlik yaparak eşsiz bir gün geçirmelerini sağladı.

Muş’ta “Kardeş Okul” projesi çerçevesinde Elmabulak köyüne giden lise öğrencileri, çocuklarla etkinlik yaparak eşsiz bir gün geçirmelerini sağladı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan “Kardeş Okul” projesi bünyesinde Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idari kadrosu, öğretmen ve öğrencileri, Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak Köyü İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Köy ilkokulunda düzenlenen programda; çocuk gelişimi atölyesi tarafından öğrencilere yönelik drama, şarkılar eşliğinde çocuk oyunları etkinlikleri yapılırken, yiyecek-içecek atölyesi ise öğrencilere kurabiye ve pasta ikramında bulundu.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, projenin kendi öğrencileri üzerinde sorumluluk alma ve paylaşma duygularını olumlu etkilediğini belirterek, “İdari kadromuz öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından oluşturulan ‘Kardeş Okul’ projesi bünyesinde Elmabulak Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldik. Çok renkli anların yaşandığı buluşmada, öğrencilerimiz tarafından köydeki çocuklarla etkinlikler ve paylaşımlar gerçekleştirildi. Okulumuzun her bölümü katkıda bulunarak öğrencilerin hem yüzünü güldürdük hem de kalplerine ince bir dokunuşta bulunduk. Çocuk gelişimi atölyemiz tarafından öğrencilere yönelik drama, şarkılar eşliğinde çocuk oyunları etkinlikleri yapılırken, yiyecek-içecek atölyemiz ise öğrencilere kurabiye ve pasta ikramında bulundu. Bizlerde okul idaresi olarak kırtasiye yardımında bulunduk. Projenin öğrencilerimiz üzerinde sorumluluk alma ve paylaşma duygularını olumlu etkilediğini gördük. Çocukların zihninde ve gönül dünyasında anlamlı bir dokunuş yapmanın verdiği haz kelimelerle anlatılamaz” dedi.