Muş’un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 2 ayrı çalışmalarda kafes avcılığı yapan 5 kişi, avladıkları kınalı keklikle birlikte güvenlik güçlerine yakalandı. Yapılan işlemler sonucu 5 şahsa idari para cezası ve tazminat olmak üzere toplam 72 bin 249 TL ceza verildi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Doğa Korumu Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 28 Mart 2023 tarihinde Bulanık ilçesi Yayla Yolu mevkiinde yapılan kontrolde 2 kişi, avladıkları kınalı keklikle birlikte yakalandı. Kekliklere el konulurken, şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan işlem sonucunda idari para cezası ve tazminat olmak üzere 29 bin 975 TL ceza verildi.

Öte yandan Malazgirt İlçe Jandarma ekipleri, 4 Nisan 2023 günü Malazgirt-Patnos Karayolu üzerinde jandarma yol emniyet ve kontrol noktasında yaptıkları aramada 3 kişi, avladıkları kınalı keklikle birlikte jandarmaya yakalandı. Kekliklere el konulurken, DKMP Muş İl Şube Müdürlüğü tarafından şahıslara idari para cezası ve tazminat olmak üzere 42 bin 274 TL ceza verildi.