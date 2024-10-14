Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ava kapalı alanda keklik avlayan 2 kişiye toplam 42 bin 946 TL para cezası kesildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, “Şube Müdürlüğümüze gelen ihbarla Alparslan-1 Barajı Karakol Komutanlığı tarafından yapılan arazi kontrolü sırasında ava kapalı alanda kota almadan av yapan iki avcıya işlem yaptıkları bilgisi üzerine Şube Müdürlüğümüz av koruma ekibi olay yerine intikal etmiştir. Şahısların AVBİS sisteminden kota almadıkları ve avlanma süresi dışında av yaptıkları tespit edilmiş olup, 4 keklik ve 4 tahtalı avlayan avcılara idari para cezası olarak 19 bin 746 TL ve 23 bin 200 TL de avladıkları kuşların tazminatı olmak üzere toplamda 42 bin 946 TL idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir” denildi.