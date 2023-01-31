Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı görsel şölen sunarak devam ediyor.

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı görsel şölen sunarak devam ediyor.

Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de beraberinde güzel görüntüler getirdi. Sokak lambaları ile dans eden kar taneleri güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışını izleyen vatandaşlar, karın Muş’a çok yakıştığını ifade ettiler. Kar yağışı altında yürüyüşe çıkan Mehmet Emin Yalçın, “Karın yağması çok iyi oldu. Kar yağmasaydı büyük bir kuraklık olurdu. Kar; hastalıklar, doğa ve ekinler için çok iyi oldu. Kar yağmasaydı bizleri ve Muş’u ciddi kuraklık bekliyordu. Barajların dolması ve ekinlerin yeşermesi için kar yağışını bekliyoruz. Muş’a kar çok yakıştı” dedi.