MUŞ (İHA) – Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tarihi Murat Köprüsü’ne gelen ziyaretçilere yönelik trafik eğitim standı açıldı.

Tüm kara yolu kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları yönünde farkındalığın artırılması amacıyla Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi. Muş Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tarihi Murat Köprüsü’nde açılan trafik standında çocuk ve vatandaşların katılımıyla “Bu Yolda Sana Güveniyoruz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganı ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik stant açıldı. Stantları ziyaret eden çocuklara trafik eğitimi verilirken, araç kullanan aile bireylerinin hata yapması durumunda onları uyarmaları için de çocuklara kırmızı düdük verildi. Standı ziyaret eden çocuklar, polis ve jandarma amcaları tarafından ailenin trafik polisi ve jandarması olarak atandı.

“Ailemin trafik polisi oldum”

Tarihi Murat Köprüsü’nde kurulan standı ziyaret eden çocuklardan İpek Olca, ailenin trafik polisi olduğunu belirterek, “Bu düdüğü ailem trafik kurallarına uymadığı zaman onları uyarmak için aldım. Ailem trafikte kurallara uymadığı zaman onları uyaracağım ve bu görevimden şaşmayacağım. Aile bireylerimiz arabaları çok hızlı sürmemeleri lazım. Hızlı sürerlerse onları uyaracağım. Hızlı araç kullanımı, kemer takmama ve telefonda konuşma gibi durumlar olursa ailemi uyaracağım. Trafik kurallarına uymamız gerekir. Babam hata yaparsa ceza yazmam ama uyarırım” dedi.

“Sadece kemer değil bütün kurallara uymamız lazım”

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını söyleyen sürücü Uğur Kara da, bu eğitimlerden sonra daha çok kurallara dikkat edeceğini ifade ederek, “Trafikte emniyet kemerimizi takmamız lazım. Bu kurallar bizim hayatımızı korumak için konulmuş kurallardır. Maalesef bu kuralları uygulamıyoruz. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Sadece kemer değil bütün kurallara uymamız lazım. Trafiğin genel kurallarına uymamız lazım” şeklinde konuştu.