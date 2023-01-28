Muş’ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü.

Muş’ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü.

Muş’ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışını gören çocuklar babaları ile birlikte sokağa çıkarak kartopu oynadı. Güz döneminde ektikleri ekinleri için kar yağışını dört gözle bekleyen çiftçilerin de yüzü güldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, etkisini arttıran kar yağışı sevinçle karşılandı. Hayvancılık yapan Ahmet Güler, kar yağışını dört gözle beklediklerini ifade ederek, “Kar bu memlekette ekinlerin yüzünü tutarsa, bizim için çok iyi olur. Ekinlerimiz ve hayvanlarımız için de çok iyi olur. Kar bu sene biraz geç yağdığı için hayvan sahipleri olarak biraz tasarrufumuz oldu. Biz kar yağışını dört gözle bekliyoruz. Bizim memleketimiz kar memleketidir. Barajlar, akarsular, ekinler ve yaylarımız için biz kar yağışını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Kar yağışının doğu illeri için şart olduğunu söyleyen vatandaşlardan Maşallah Çınar, “Kar yağışından sonra biraz eziyet çekeceğiz ama olsun. Allah’a şükürler olsun ki kar yağdı. Kar berekettir. Doğu illerimizde kar olmazsa olmaz. Kar yağışı için gayet memnunuz” ifadelerini kullandı. Barajların su seviyesinin düştüğünü ifade eden Recep Polat ise, “Kar yağışı çiftçilerin beklediği bir yağıştı. Geciken bir yağıştı. Yağması çok iyi oldu. İnşallah bu kar yağışı çiftçilerimiz sevindirir. Barajlarımız kurumuştu. İnşallah barajlar dolar susuzluğa çare olur” şeklinde konuştu.

Kar yağışının Muş’a çok yakıştığını söyleyen Recai Ulubey, çocuklarla kartopu oynadıklarını belirterek, “Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı geldi. Kar yağışı Muş’a çok yakışıyor. Kar yağışı ile birlikte etrafta çok güzel manzaralar oluştu. Kar yağışı beklediğimiz bir yağıştı. Hava durumundan takip ediyorduk. Kar yağışını gördükten sonra çocuklarla kendimizi dışarı attık ve kartopu oynadık. Bu manzaranın tadını herkes çıkarsın” dedi.

Kartopu oynamak için sabah erken saatlerinde uyanan çocuklardan Ahmet Civan Ulubey, "Sabah saat 7’de uyandım. Sabahtandır kar yağışını bekliyorum. Kar yağışı güzel oldu. Babam ve abimle sokağa çıkıp kartopu oynadık." diye konuştu.