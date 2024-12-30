Muş’ta yoğun kar yağışına yaylalarda hayvanlarıyla birlikte yakalanan çiftçiler, 9 kilometreyi yaya ilerleyerek köye ulaştı.

Muş’ta, aniden bastıran kar yağışı besicilerin hayatını olumsuz etkiledi. Karabey köyünde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yayladaki hayvanlarını 9 kilometrelik karlı dağlardan yürüterek köye ulaştırdı. Kar yağışına yaylada hazırlıksız yakalan çiftçilerin köye dönüş yolculuğu 6 saat sürdü.

Yemleri biten koyunlarını yayladan köye indiren besici Bilal Demir, “Aniden bastıran kar yağışı ile koyunlar yaylada kaldı. Keçiler yarım metre karda hareket edebiliyorlar ama koyunlar karda hareket edemediği için beslenemiyor. Normalde 2-3 saatte bitireceğimiz 9 kilometrelik yolu 6 saatte bitirdik. Koyunları köye ulaştırıp saman ve arpa vereceğiz” dedi.