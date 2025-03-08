Muş’ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yollarında yol açma çalışmasına devam ediyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede çığ riskine rağmen çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu noktada, 100 metrelik mesafeyi, 4 saatte ancak ulaşıma açabiliyor.

Karla mücadele çalışmalarını zorlu şartlar altında yürüttüklerini ifade eden iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak, köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı Ilıca Grup Köy Yolu’ndayız. 100 metrelik yolu, 4 saatte ancak ulaşıma açabiliyoruz. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede yer yer 4 ile 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Zorluklara rağmen yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.