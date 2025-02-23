Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, çığ riski de ekipleri zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 118 köy ve mezra yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan 44 köy ve mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın yoğunluğu iş makinelerinin ilerlemesini güçleştirirken, ekipler zor şartlara rağmen vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Kamil Yentür gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yollarında kar ve tipi nedeniyle zaman zaman yeniden kapanmaların yaşandığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yentür, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapalı köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığıyla karşılaşıyoruz. Çığ tehlikesi korkusu altında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.