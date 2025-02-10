Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasında 23 bin 683 şahıs ve 9 bin 41 araç sorgulanırken, 1 milyon TL’den fazla cezai işlem uygulandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 23 bin 683 şahıs ve 9 bin 41 araç sorgulandı. Denetimlerde sorgulanan 287 araca toplam 1 milyon 2 bin 778 TL cezai işlem uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 145 kişi ise yakalandı.

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Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalan 14 UYAP firarisinden 9 kişi tutuklanırken 5 kişi ise serbest bırakıldı. Ayrıca gerçekleştirilen yol kontrollerinde 4 düzensiz göçmen ve 127 yoklama kaçağı tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Denetimler sırasında 250 kilogram hijyen şartlarına uygun olmayan açıkta taşınan et, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: iha