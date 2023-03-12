Muş’ta 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Muş Öğretmenevinde Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra öğrencilerin hazırladığı ve oynadığı tiyatro gösterisi sahnelendi. Burada gazetecilere açıklamada bulunun Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından bir program düzenlendiğini belirterek, “Çok güzel bir program oldu. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah’ın izni ile asımın nesli bu ülkeyi Mehmet Akif Ersoy’un özlediği şekilde yönetecek ve uygar milletler seviyesine çıkaracak” dedi.

Programa Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.