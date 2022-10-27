Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında, kentin turizm stratejisinin belirlenmesi amacıyla “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2. Toplantısı” gerçekleştirildi.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında, kentin turizm stratejisinin belirlenmesi amacıyla “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2. Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı yönetiminde, illerin tanıtımı için çalışan kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında, valilik toplantı salonunda 2’ncisi düzenlenen toplantıda, 2022 yılında yapılan faaliyet ve etkinlikler ile 2023 yılında yapılması planlanan konular ele alındı.

Muş’un pilot iller arasında yer aldığı toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül’ün yanı sıra paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı uzmanları, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Kapadokya Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Burak ve Kentsel Strateji Şirketinden uzman ve üst düzey yöneticiler katıldı.