Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün başkanlığında 2023 yılının ilk ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün başkanlığında 2023 yılının ilk ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı.

Muş Valiliğinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri; tamamlanan, yapımı devam eden ve proje aşamasındaki yatırımlarla ilgili söz alarak sunum yaptı. Toplantıya başkanlık yapan Vali Gündüzöz, geçen yıllarda kurumların önemli yatırımlar yaptığını ifade ederek, "Bu yıl için de beklentilerimiz var. Pek çok kurumun önemli yatırımları söz konusu oldu. Bölge müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama bu yıl beklentilerimiz var, Devlet Su İşler ve Karayolları Bölge Müdürlükleri ekseninde olmak üzere. 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları katıldı.