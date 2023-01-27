Muş’un Bozbulut köyünde yaşayan Erikli ve Şipal aileleri arasındaki husumet 2 yıl sonra barışla sonuçlandı.

Muş’un Bozbulut köyünde yaşayan Erikli ve Şipal aileleri arasındaki husumet 2 yıl sonra barışla sonuçlandı.

Muş’ta son bir yılda devlet büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle 6 barış töreni yapıldı. Merkeze bağlı Bozbulut köyünde 2 yıl önce meydana gelen olaydan dolayı husumetli olan Erikli ve Şipal aileleri, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı. İl Müftüsü İbrahim Halil Demir’in duası ile başlayan barış töreni, barış ve kardeşliğin önemi üzerine verilen vaazı ile devam etti.

Barış töreni için camide toplanan vatandaşlara hitap eden Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, mübarek aylarda Allah’ın sevmediği küslüğü bitirdiklerini ifade ederek, “Bugün buraya hayırlı bir iş için cuma namazı sonrasında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu mübarek aylarda Allah’ın sevmediği küslüğü bitiriyoruz. 2 yıldır bizi yoran ve üzen bir hadiseydi. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi duygular topluma iyi bir şekilde yansır. Kötü duygular iyi duygulardan daha hızlı yayılır. Dolayısıyla Bozbulut köyümüzde bir huzursuzluk olması sadece Bozbulut’tan ibaret değildir. Tüm Muş’u ve hepimizi üzen bir hadiseydi. Onun için Müslümanların küsmesi 3 gündür. Bu 3 günü çok aştı. Zararın neresinden dönersek kârdır. İşte bugün zararın bir tarafından döndük. Dolayısıyla burada emeği geçen belediye başkanımıza, milletvekilimize, kanaat önderlerimize ve büyüklerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Müminin en güzel teşekkürü ‘Allah razı olsun’ demektir. Burada Şipal ve Erikli aileleri olmak üzere iki aile var, onlara ve aile büyüklerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Kendi evlatlarına, torunlarına ve bundan sonra geleceklere kötülük mirası değil; barışı, huzuru, birliği ve dirliği bırakıyorlar. Bu son derece önemlidir. Çünkü bizim dinimiz cemiyet dinidir. Bakın biz ibadetlerimizi cemaat olarak yapıyoruz. Cenazemizi, nikahlarımızı, üzüntümüzü ve sevincimizi de cemiyet olarak yaşıyoruz. Onun için bizim toplum güçlüdür. Ama böyle bir nifak çıktığı zaman bizim en güçlü silahımız birliğimiz ve dirliğimiz, cemiyet halinde yaşama kabiliyetimizi ortadan kaldırıyor. Onun için bugün bu barışla ruhumuza ve aslımıza uygun bir hadiseyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu barışın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim dinimiz ve örfümüzde en önemli şeylerden biri de ahde vefadır. Verilen söz namustur. Şimdi aile büyüklerimize ve her ferdine bu verilen sözü namus gibi korumak düşüyor. Her toplumda cahiller çıkabilir. Onun için söz ahde vefadır, diyerek hayırlı olmasını diliyorum. Allah barışımızı daim etsin” dedi.

Kardeş Kal Türkiye Platformu Kurucu Başkanı Orhan Uzuner ise “Erikli ve Şipal ailesi bizi kırmadılar ve bu barışın yapılması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnsanları af etmek yüce Allah’ın en önemli hasretlerinden biridir. Bu sebeple biz insanlarda da af etmek en güzel iştir. Geçmişi unutup yarınlara bakacağız. Çok şükür bir araya geldik, selam verip selam alacığız ve kucaklaşacağız. Bizleri mutlu ettiler. Bu barışın hayırlı olmasını diliyorum. Bu değerli iki ailenin gösterdikleri şerefli ve büyüklüğü sayesinde gerçekleştirilen barışı Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Muş iline geldiğinde inşallah sizleri tebrik edecektir” ifadelerini kullandı.

Merkez Salih-Muhlise Çağlayan Camii’nde düzenlenen barış törenine Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, Kardeş Kal Türkiye Platformu Kurucu Başkanı Orhan Uzuner, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kanaat önderleri ve din adamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.