Muş’ta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Şubat’ta saat 01.30 sularında Kültür Mahallesi’nde gerçekleşen evden hırsızlık ve ikametten hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu 2 şüpheli tespit edilerek 10 Şubat’ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha