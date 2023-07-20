Muş-Bingöl karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş-Bingöl karayolunun 10 kilometresinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 49 AL 996 plakalı hafif ticari araç ile 42 AJM 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ’a sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza alanında trafiğin kontrollü geçişini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Kazada kafa kafaya çarpışan arabalar ise kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.