Muş’ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, havaların soğumasıyla güzlük tahıl ekimine başladı.

Muş’ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, havaların soğumasıyla güzlük tahıl ekimine başladı.

3 milyon 550 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin 3’üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası’nda arpa ve buğday ekimi için tarlalara inen çiftçiler, hazırlıklara başladı. Traktörle tarlalarını sürerek tohumları toprakla buluşturmaya çalışan çiftçiler, yağışlara kalmamak için çalışmaları hızlandırdı.

Ekim ve desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilerin kar yağışı öncesi hasadı yapılan tarlaları sürmeleri ve güzlük ekimlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi. Çiftçilerin tarlada sürüme başladıklarını kaydeden Gün, “Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda bütün güzlük ekimleri tamamlamış olacaklar. Özellikle tarlanın sürülmesi ve ardından ekim yapması büyük önem arz etmektedir. Zamanında yapılan ekim özellikle de tahıl ürünleri için buğday, arpa ürünler için önem arz etmektedir. Resmi Gazete’de yayımlanan mazot ve gübre desteği yapılarak çiftçilerimize bu konuda büyük bir destek sağlanmış olacaktır. Çiftçilerimiz desteklemeyle tedarik edecekleri hem mazot hem de gübreyle ekimlerini daha kolay gerçekleştireceklerdir” dedi.

“Kar yağışı başlamadan evvel buğday ekimini yapmak zorundayız”

Şenoba köyünde 150 dönüm alanda buğday ekimi için hazırlıklarını sürdüren çiftçilerden Erdal Demir de, “Şu anda buğday ekimi için hazırlık yapıyoruz. Yağışlardan sonra son işlemdeyiz. Mevsim kısıtlı. Kar yağışı başlamadan evvel buğday ekimini yapmak zorundayız. Geçim kaynağımız tarım. Kişilere göre ekim alanları değişiyor. Kimisi 100 dönüm ekim yapıyor, kimisi ise 200 dönüm. Bizde 150 dönüm kadar yer var. Şu anda buğday ekimi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Adem Gergin ise 30 dönüm alanda güzlük ekim için hazırlık yaptığını ve geçimini tarımla sağladığını kaydetti.