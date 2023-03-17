Muş’ta ‘Genç Sadâ Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma’ ve ‘Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması’ Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi. Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, 8 liseden öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Yarışmanın kaybedeni olmadığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bu tür yarışmaların gençler arasında teşvike neden olduğunu belirterek, “Bugün burada ‘Genç Seda Kur’an-ı Kerim Güzel okuma’ yarışmaları yapılıyor. Yüce yaradan kainata ve insanlığa Kur’an-ı Kerim’i yol gösterici olarak göndermiş. Eğer biz bu yol göstericiye uyarak yaşamımızı sürdürürsek hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmış oluruz. Aksi takdirde her iki tarafta da kaybederiz. Bu anlamda cenabı Allah’ın Peygamber Efendimiz (SAV) göndermiş olduğu yüce kitabımızı okuduğumuz zaman, kendi yaşamımızı ona uyarlayabiliyorsak ne mutlu bize, İslam dini sadece ibadet etme dini değil, İslam dini bir yaşam biçimidir. Günlük yaşamımızda sabah uyandığımızdan akşam yatıncaya kadar eğer biz cemaat olarak hadisi sünneti günlük yaşamımızda uygulayabiliyorsak bu bize sirayet etmiş demektir. Ben diyorum ki, bu yarışmanın amacı teşvik etmek. Bu yarışmaların birincisi ikincisi üçüncüsü yok aslında, yani kazananı kaybedeni de yok. Burada oturanlar, yarışmaya katılanlar herkes kazanıyor. Allah hepimizin sevaplarını kabul eylesin. Bu işi bize yaşatan asıl genç nesildir. Burada emeği geçen anne ve babalarına özelikle teşekkür ediyorum. Onlar çocuklarını bize göndermezse biz Kur’an-ı Kerim’i kime okutacağız. Onun için anne babalar bizim velilerimiz, bizim başımızın tacıdırlar. Sonrasında bu tür okullara da görev yapan okul müdür ve yardımcıları son derece önemlidir. Bu okulda bu güzel ortamı hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah Müslümanız, biz İslam’ı yaşam biçimi olarak da yaşamaya çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giden öğrencilere ödülleri verildi.