Muş Gençlik Merkezi’ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde “Tasarım ve Üretim” eğitimi tüm hızıyla devam ediyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, genç yeteneklere yönelik sunduğu “Tasarım ve Üretim” eğitimi ile geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. Atölyede bilgisayar destekli tasarım araçlarıyla projelerini hayata geçiren gençler, üç boyutlu yazıcılar ve diğer üretim teknolojilerini kullanarak kendi ürünlerini üretme fırsatı buluyorlar. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, gençleri geleceğin mühendisleri, tasarımcıları ve girişimcileri olarak hazırlıyor. Yeteneklerini ve hayal güçlerini tasarıma çeviren çocuklar, DENEYAP projesi ile tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor.