İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesi ile birlikte vatandaşlar, Muş Kent Meydanı’nda bir araya gelerek protesto etti.

Muş’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının yoğunlaşmasından dolayı Türk ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, slogan attı. Alaadinbey Camisi İmam Hatibi Mahsun Eminoğlu’nun dua etmesinin ardından Fetih Süresi okundu.

Kent meydanında toplanan kalabalığa hitap eden HÜDAPAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, halkın üzerine düşeni yaptığını ifade ederek, “Bu gece burada toplanmak gerçekten çok önemlidir. Biz buraya tansiyonu düşürmek için gelmedik. Şuan da bütün dünya ile irtibatı kesilmiş olan Filistin’de ki kardeşlerimizin içerisinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için buradayız. Bizim için bütün İslam coğrafyaları bizim topraklarımızdır. Orada ölenler bizim kardeşlerimizdir. Orada namusu çiğnenenler bizim bacılarımızdır. Orada katledilenler bizim kardeşlerimizdir. Biz bunu böyle anlıyoruz. 2 milyar Müslüman kör, sağır ve dilsizdir. Halk üzerine düşüyor. Bizim devlet büyüklerine çağrımız; bir Müslüman olarak Gazze’ye sahip çıksınlar. Gazze bu züllümden kurtulana kadar bu eylemlerimizi bu programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Memur Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan ise, “21 gündür insanlık suskun, Gazze’de insanlık yapılan vahşet karşı yapılan soykırıma karşı, suskun ama Gazze diriliştedir. Gazze’nin yaktığı diriliş meşalesi bütün ümmetin coğrafyasında yanmakta. Hüznümüz büyük, acımız çok büyük, öfkemiz büyük. Fakat baktığımızda Filistinli kardeşlerimizin bu direnişi, hepimizi kıyama kaldırmış. Biz gecenin bu vaktinde burada yüreğimizle, vicdanımızla, sesimizle, duamızla onların yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Gerçekten çocuklar, kadınlar ölüyor ve medeni denilen Avrupa maalesef bu soykırımın yaşanması için destek veriyor. İslam dünyası sessiz, işbirliği teşkilatı kafasını kuma koymuş. İstiyoruz ki Arap birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı bir ses versin, batıyla bütün ilişkilerini kessin. Ülkemiz de Avrupa Birliği üyelik sürecini askıya alabilir. Avrupa Birliği konseyinden çıkabilir. Çünkü kendisini medeni zanneden, ifade eden bu kurumlar şu anda İsrail’i cesaretlendirmektedir. Ama bu ümmetin cesareti daha büyüktür. Bu ümmette Selahattin’in cesareti var” ifadelerini kullandı.