Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üretim yerlerini denetledi.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretim faaliyetinde bulunan fırınlarda, gıda hijyenine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerle ilgili bir açıklamada bulunan Tarım ve Orman il Müdürlüğü yetkilileri, “Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda kontrolörleri tarafından sağlıklı ekmek üretimi ve gıda hijyenine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Amacımız halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bu çerçevede fırınlarda hammaddeden, mamul ürüne kadar iyi hijyen uygulamaları dikkate alınarak denetimler yapıldı. Vatandaşlar gıdayla ilgili her türlü uygunsuz durumu “Alo Gıda 174 Hattı’na bildirebilirler” dedi.