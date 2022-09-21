Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki annelerin sayısı 74’üncü haftada 40’a yükseldi.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki annelerin sayısı 74’üncü haftada 40’a yükseldi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerine devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 39 aileye, bir destekte Sağlam ailesinden geldi. 2013 yılında Varto ilçesinde lise okuduğu dönemde kandırılarak dağa kaçırılan yeğeni Yeter için eyleme katılan amcası Erdal Sağlam, evlat nöbetindeki ailelere destek verdi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

“Anne, babalar artık ağlamasın”

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren annelerden Gülbahar Teker, yaptığı açıklamada, bugün burada 40 aileye ulaştıklarını ve her geçen gün aile sayısının arttığını söyledi.

Dağdaki bir çocuğun daha teslim olduğunu ifade eden Teker, “o çocuk teslim olduğu için biz mutluyuz. O da benim çocuğumdur. Dağdaki çocuklara sesleniyorum gelip teslim olsunlar. Yeter artık. HDP, PKK bizden ne istiyor? Çocuklarımız dağda kalmasın. Anne, babalar artık ağlamasın. Lanet olsun HDP’ye, PKK’ya. HDP’yi istemiyoruz. Kapatsın gitsin. Diyarbakır’da nasıl HDP’yi kapattıysak burada da kapatacağız. Biz anne babalar kazanacağız. Orada mağara içinde nasıl yaşıyorsunuz? Gelin teslim olun. Oğlum sen ve arkadaşların gelmeyene kadar ben buradan gitmiyorum” dedi.

“Son çocuk teslim olana kadar eyleme devam edeceğim”

6 yıldır oğlundan haber alamadığını anlatan anne Şahinaz Özcan ise “Atilla oğlum beni görüyor, duyuyorsan gel devlete teslim ol. 6 yıldır kayıpsın. Senden hiçbir haber alamıyorum. Var mısın, yok musun bilmiyorum. HDP burada ne için beklediğimizi bilmiyor mu? Çocuklarımız için buradayız. Son çocuk teslim olana kadar eyleme devam edeceğim” diye konuştu.