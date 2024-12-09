Muş’ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 41 aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 41 yeni araç için Muş Kent Meydanı’nda teslim töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Araçlardan 30’u, Muşlu hayırsever iş adamlarının katkılarıyla temin edilirken, 11 araç ise İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edildi. Vatandaşların güvenliği ve huzurunun sağlanması amacıyla araç filosunu genişleten Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, yeni araçlar ile şehrin güvenlik hizmetlerini daha etkin hale getirecek.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, Muş’ta hafta sonu kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için Allah’tan rahmet diledi. Vali Çakır, "Muş polis teşkilatımızın başı sağ olsun, Allah mekanı cennet etsin, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Böyle buruk bir günün ertesinde aslında hepimizin göğsünü kabartan Muş’a ve ülkemize yakışan bir tören düzenledik. Muş’ta bir kaç ay önce emniyet ve jandarma ekiplerinin kullanacağı binek araç için kampanya başlattık. Vatandaşlarımız gönüllü olarak kampanyaya katıldı. Kampanya dahilinde 22 milyon 500 bin lira para toplandık. Bu tamamen iş adamlarının devletine, polisine ve jandarmasına olan güveninden kaynaklanıyor. Bu sıfır araçları kolluk kuvvetlerimize kazandırdık. Huzurlarınızda bu araçların alımında desteklerini esirgemeyen Muşlu hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Teslim edilen araçların, huzur ve güven için gece gündüz demeden görev yapan kolluk personeline fazlasıyla yakıştığını söyleyen Vali Çakır, “Gelişen, büyüyen ülkemize ve Muş’umuza da son derece yakışan araçlardır. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ve hayırseverlerin destekleriyle 41 araç alındı. Araç parkımızı da yenilenmiş olduk. Bir taraftan polis ve jandarma bir taraftan ise halkımızın güçlü desteğiyle ilimiz, bölgemizdeki en huzurlu kentlerin başında geliyor. Muş halkının desteğiyle huzur şehri olduk. Araçlarımız, Muş’taki olaylara daha hızlı müdahale edecek. Kazasız belasız görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir’in yaptığı duanın ardından Vali Çakır, yeni araçların anahtarını teslim etti.

Daha sonra Vali Çakır, yeni araçları inceledi.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, kurum amirleri ile güvenlik güçleri katıldı.