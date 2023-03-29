Muş’ta elverişsiz hava şartları nedeniyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Muş’ta etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu. Muş Valiliği, Meteorolojik uyarı ve bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmemesi ve olumsuz hava şartlarının devam etmesini göz önünde bulundurarak eğitim-öğretime bir gün ara verdi. Muş Valiliği konu ile ilgili yayınladığı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Elverişsiz hava şartları; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarı ve bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediği değerlendirildiğinde herhangi bir riskli durumun önüne geçmek için; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 30 Mart 2023 Perşembe (yarın) İl genelinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.