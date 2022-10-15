Muş’ta, Eğitim-Bir-Sen’in 1 No’lu Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu yapılarak başkanlığa tek listeyle yeniden mevcut başkan Mahir Barışan seçildi.

Muş’ta, Eğitim-Bir-Sen’in 1 No’lu Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu yapılarak başkanlığa tek listeyle yeniden mevcut başkan Mahir Barışan seçildi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan oluşması, gündem maddelerinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Mahir Barışan, 3600 ek göstergenin bir milat bir devrim olduğunu ve bunu da kendi teşkilatlarının önerdiğini söyledi.

“Eğitim-Bir-Sen olarak 350, Memur-Sen olarak 802 kazanıma imza attık”

Ocak ayından itibaren birçok kişinin emekli olacağını belirten Barışan, “Çünkü birçoğu 3600 ek göstergesini beklemektedir. Bu da genç arkadaşlarımızın önünü açacaktır. Yetkili sendika olduğumuz günden bu güne Eğitim-Bir-Sen olarak 350, Memur-Sen olarak 802 kazanıma imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu güne 8 yıl geçti bu sekiz yılda geçmişimizden aldığımız ruhla bu teşkilatın öncülerinin bıraktığı emanete sahip çıkarak ilimizde örgütlülüğe ivme kazandırdık. Kurumsallaşarak yer aldık. Daha iyi hizmet edelim üyemizin derdine anında koşalım diye araba aldık. Üye sayımızı ilimizdeki sirkülasyona rağmen sürekli artırdık. Ülke kritik süreçlerden geçtiğinde gövdemizi taşın altına koyduk” dedi.

“Biz bu ülkenin de bu şehrin de hafızasıyız, vicdanıyız. Ne bedeller ödediğimizin farkındayız” diyen Barışan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Memur Sen Eğitim-Bir-Sen bu ülkenin sigortasıdır. Ülkedeki demokrasinin gelişmesinde özgürlük alanlarının genişlemesinde çalışma hayatındaki koşulların iyileştirmesinde sesimiz, sözümüz, terimiz ,imzamız var. 3 dönemdir tek listeyle seçime girmek her başkana her yönetime nasip olmaz mutluyuz, gururluyuz. Bu onuru bize yaşatan üyelerimize iş yeri temsilcilerimize ilçe başkanlarıma kadın komisyonumuza, yönetim kuruluma siz kıymetli delegasyona çok teşekkür ediyorum. Bu şeref bu onur sizindir. Bu teşkilatın burada kök salmasında vücut bulmasında emek veren ter akıtan öncülerimizindir. Onların ve sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Çalışacağız gayret edeceğiz. Tevfik bizden, inayet Allah’tandır. Biz seferden sorumluyuz zaferi veren Allah’tır.”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da bir konuşma yaptığı genel kurulda, daha sonra seçime geçildi.