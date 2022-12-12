Muş Valiliği tarafından büyükşehirlere göçün engellenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla inşa ettirilen tekstil fabrikaları özellikle genç nüfusun yüzünü güldürüyor.

Muş Valiliği tarafından büyükşehirlere göçün engellenmesi ve istihdamın artırılması amacıyla inşa ettirilen tekstil fabrikaları özellikle genç nüfusun yüzünü güldürüyor.

Valilik tarafından her geçen gün sayısı artırılan tekstil fabrikaları, başta gençler olmak üzere iş arayanlara istihdam imkanı sağlamaya devam ediyor. Ekim ayında 450 kişinin istihdam edildiği Sultan Alparslan Tekstilkent’te açılışı yapılan 5 bin metrekarelik fabrikanın ardından, 5 bin metrekarelik bir fabrika da Sungu Tekstilkent’te tamamlanma aşamasına geldi. Ocak 2023’te faaliyete başlaması hedeflenen fabrika da 500 kişinin daha istihdam edilmesi planlanıyor.

“Yeni fabrikaları bitirme aşamasına geldik”

Bitim aşamasındaki fabrikalarda incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş’un tekstil atılımının devam ettiğini söyledi. Geçen yıl kurdukları Sultan Alparslan Tekstilkent ile daha önceki yıllarda kurulmuş olan ve bir takım sorunları olan küçük çaplı Sungu Tekstilkent’in büyüdüğünü anlatan Vali Gündüzöz, “Sungu Tekstilkent’in hukuki sorunlarını çözdük. Şu anda Sungu Tekstilkent’teyiz ve ilave yatırımlarımız var. 2 adet 2 bin, 1 tane de 5 bin metrekarelik yeni fabrikaları bitirme aşamasına geldik. Yine Sultan Alparslan Tekstilkent’te de ilave yatırımlarımız söz konusu oldu. Orada da 1 fabrika bitme aşamasına geldi. Dolayısıyla sadece şu 5 bin metrekarelik fabrikada bir ay sonra önce 300, hemen ardından da 500 gencimiz çalışıyor olacak. Dolayısıyla bu memleketin işsizlik problemini büyük ölçüde çözmüş olacağız” dedi.

“Genç nüfusun yoğun olduğu yerde istihdamı artırmak son derece önemli”

Genç nüfusun yoğun olduğu yerde istihdamı artırmanın son derece önemli olduğunu ve bu konuyu il özel idaresi ile merkez köylere hizmet götürme birliğinin takip ettiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Hem merkez de hem de Sungu’da il özel idarenin mülkiyetini hazineden almış olduğumuz bu alanda oldukça ileri bir seviyeye geldik. Bundan sonraki yıllarda 10 binlere doğru bu rakam genişleyecek. Bu imkanı bize veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyorum. İnşallah faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.

Vali Gündüzöz’e incelemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de eşlik etti.