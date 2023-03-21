Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muş’a getirilerek öğretmenevine yerleştirilen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik moral programı düzenlendi.

Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından depremzede çocuklara yönelik hazırlanan programda, depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Salonun girişinde çocuklara mısır ve meyve suyu ikram edilirken, programın bitişinde ise oyuncaklar dağıtıldı.

Program öncesi bir konuşma yapan Muş Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, yaptıkları program ile depremden etkilenen çocukları eğlendirdiklerini ifade ederek, “Deprem sürecinde toplumumuzun birlik ve beraberlik ruhu içerisinde göstermiş olduğu o kadirşinas davranışları gerçekten takdire şayandır. Şunu gördük, bizim milletimiz necip bir millettir ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Biz de yaptığımız bu program ile bir nebze de olsa depremden etkilenen çocuklarımızı eğlendirmek. Depremde travma geçiren çocuklarımızı eğlendirmek için öğretmen ve öğrencilerimiz bir program hazırladılar” dedi.

Deprem sonrası Malatya’dan gelerek öğretmenevine yerleşen depremzede Meral Çoban ise düzenlenen etkinliklerin çocuklara çok iyi geldiğini ifade ederek, “Yaklaşık 40 gündür Muş Öğretmenevinde konaklıyoruz. Düzenlenen bu etkinlikler bizler ve çocuklarımız için güzel motivasyon oluyor. Düzenlenen programlar bize çok iyi geldi, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen depremzede Uğur Bakır da, etkinliklerin devam etmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirterek, “1,5 aydır depremden dolayı öğretmenevinde kalıyorum. Kahramanmaraş Elbistan’dan geldim. Böyle etkinliklerin olması çocuklar için çok iyi oluyor. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Devletimiz ve buradaki kurum müdürlerimiz bize hizmet ediyor, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Semanur Çelik ise yaptıkları etkinlik ile çocukları eğlendirdiğini ifade ederek, “6 Şubat’ta yaşanan felaket hepimizi çok üzdü. Depremden dolayı ilimize gelen depremzede vatandaşlar, öğrenciler ve çocuklar için etkinlikler düzenledik. Sahnede çocuklar ile yaptığımız aktivite ile onları eğlendirdik. Çocukların yüzündeki gülümsemeler bizleri çok mutlu etti. Umarım hep mutlu olurlar” şeklinde konuştu.