Muş Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü renkli görüntülere sahne oldu.

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Kent Meydanında tören ve etkinlikler düzenlendi. Muş Valisi Avni Çakır, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından türkülerin seslendirildiği programda, öğrencilerin seslendirdiği şiirler ise büyük beğeni topladı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile süren programda, gösteriler sunuldu.

Törende konuşan Vali Çakır, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyetimiz, bedeli Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen milli mücadelenin taşlanmış halidir. Cumhuriyetimizin temelleri milletimizin azmi ve kararlılığıyla atılmıştır. Sultan Alparslan’ın cesareti ve stratejik zekâsıyla açılan Anadolu’nun kapıları bugün 101. yılını kutladığımız Cumhuriyet’in temellerini oluşturmuştur. Geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası korumak ve daha ileri taşımaktır. Milli mücadele döneminde milletimizin azim ve cesareti karşısında istediğini alamayan işgalciler, bugün de aynı emellerini terör örgütlerine verdikleri destekle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aziz milletimizi yükselişini durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Geçiş töreniyle son bulan programa, Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.