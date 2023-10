Muş Valiliği koordinasyonunda Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla "fener alayı" gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Türk bayrağı ve meşalelerle İstasyon Caddesi’nden eski Valilik önüne kadar yürüyerek Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Mehter takımının gösterisinin ardından konuşma yapan Vali Çakır, "Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. Türkiye cumhuriyeti geçen 100 yıllık süreç içerisinde birçok zorluklarla geçmiş. Çok şükür ülkemizin bu gün geldiği noktada dünyada her zaman için mazlumların bir dayanağı olmuş ve zalimlerin her zaman karşısında olmuştur. Ülkemiz sanayiden teknolojiye ve spordan bilime her alanda gelişmesini büyük bir coşku ile ilerletmiş. İnşallah yarından sonra başlayacağımız Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında hep beraber her alanda dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olacağız. Bunun için var olan birlik ve beraberliğimizin devamı, bunun yanında her zaman için vatandaşlarımızın çalışması gerekiyor. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyorum" dedi.

Yürüyüşe, Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları, kurum amirleri, gençlik liderler, sporcular, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.