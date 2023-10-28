Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Muş kent meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Muş Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Feyat Asya kent meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile tören sona erdi. Daha sonra törene katılan çocuklarla Vali Çakır, fotoğraf çektirdi. Tören alanında Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan lokma standını ziyaret eden Vali Çakır, çocuklara lokma dağıttı. Kent meydanında düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.