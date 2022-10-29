Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını belirterek, “Bugün eğer bu ülkede okulumuza gidiyorsak, camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa ve ülkemizin her yerine rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsak, artık bundan sonra milli arabamızla seyahat edeceksek bunların hepsi Cumhuriyet sayesindedir” dedi.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını belirterek, “Bugün eğer bu ülkede okulumuza gidiyorsak, camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa ve ülkemizin her yerine rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsak, artık bundan sonra milli arabamızla seyahat edeceksek bunların hepsi Cumhuriyet sayesindedir” dedi.

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün tebrikleri valilikteki kabulü ile başladı. Tebrikat töreninin ardından Şehir Stadyumunda düzenlenen kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdürüldü. Burada konuşan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 100. yıla ayak bastıklarını ve 99 yılın geride kaldığını söyledi. 2023’te bir asrı devireceklerini kaydeden Vali Gündüzöz, “100. yılı inşallah daha büyük coşkuyla kutlayacağız. 99 yıl boş geçmedi. Savaşlardan çıkmış, işgale uğramış bir ülkeden bugün itibariyle artık Dünyada söz ettirilen, her alanda birinci sıraya koşturan büyük bir ülkeyiz. Atatürk’ümüzün bahsettiği ‘Cumhuriyetin eserleriyle Dünyada hak ettiği yeri alacaktır’ ifadesi aslında Muş ölçeğinde de kendini gösteriyor” dedi.

“Bugün itibariyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası da seri üretim bandından inecek”

Bugün itibariyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabasının seri üretim bandından ineceğini belirten Vali Gündüzöz, “İşte aslında Atatürk’ün hedef gösterdiği ve bize vasiyet ettiği hususlar tek tek yerine geliyor. Cumhuriyeti sevmek, Atatürk’ü sevmek aslında Cumhuriyetin eseriyle yaşamasını sağlamaktır. Bu açıdan sorumluluğumuz büyüktür, bize düşenleri yapıyoruz, yapacağız. İnşallah gelecek nesiller de, siz sevgili gençler de daha ilerilere bu memleketi götüreceksiniz. Uzayda da Türkiye var. Belki Marsa ayak basan, güneş sisteminin dışına çıkan Türk insanları da buradaki gençlerden bazıları olacak çünkü vizyonumuz büyük, hedeflerimiz çok yüksek. Bu gençliğe güveniyoruz. Bu memleketin içeriden, dışarıdan pek çok düşmanı olabilir çünkü meyveli ağaç taşlanır. Bu kadar kadim bir geçmişi olan, bu kadar büyük bir milletin düşmanının da olması, dostunun da olması normal. Önemli olan bizim birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz” dedi.

“Cumhuriyet kolay kazanılmadı”

Cumhuriyetin kolay kazanılmadığını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bugün eğer bu ülkede okulumuza gidiyorsak, camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa ve ülkemizin her yerine rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsak, artık bundan sonra milli arabamızla seyahat edeceksek bunların hepsi Cumhuriyet sayesindedir. Onun için okuyalım, tarihimizi bilelim, kendimize, ailemize ve memleketimize sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Memleket için fedai can eylemiş bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olarak hepsine rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri, şiir ve halk oyunları sergilendi. Yarışmalarda derece alan öğrenciler, hediyelerini Vali Gündüzöz ve protokol üyelerinden teslim aldı. Tören, Vali Gündüzöz ve protokolün Cumhuriyet yürüyüşüne katılanları selamlaması ile sona erdi. Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törenin ardından Muş Müzesine geçen Vali Gündüzöz ve protokol üyeleri, Muş Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından oluşturulan ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, sergide yer alan Atatürk fotoğraflarını inceledi.