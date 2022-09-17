Muş’ta sporun tabana yayılması için futbol akademisi kurarak geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi hedefleyen 1984 Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya, amaçlarının yeni Cengiz Ünder’ler, Arda Turan’lar, Emre Belözoğlu’lar, Zeki Çelik’ler yetiştirerek hem Türkiye’nin büyük takımlarına hem de Avrupa’nın birçok takımına futbolcu göndermek olduğunu ifade etti.

Muş’ta sporun tabana yayılması için futbol akademisi kurarak geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi hedefleyen 1984 Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya, amaçlarının yeni Cengiz Ünder’ler, Arda Turan’lar, Emre Belözoğlu’lar, Zeki Çelik’ler yetiştirerek hem Türkiye’nin büyük takımlarına hem de Avrupa’nın birçok takımına futbolcu göndermek olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip iller arasındaki Muş’ta futbol akademisi kuran 1984 Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya, geleceğin futbolcularını Muş’tan çıkarmak için girişimlere başladı. Yeni futbolcular keşfetmek amacıyla kurulan futbol akademisiyle Türkiye ve Avrupa futboluna katkı sağlanması hedefleniyor. Yeni oluşumla ilgili kentteki bir otelde gazetecilerle toplantı düzenleyen Başkan Kaya, yeni projesini anlatarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hem başarıyı hedefliyoruz hem de altyapımızı oluşturmak istiyoruz"

TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muş Spor’un gelecek yapısı ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, hedeflerinin Muş Spor Akademisi kurmak ve bu akademi de genç, ahlaklı, karakterli futbolcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Muş Spor’un hedefinin uzun olduğunu anlatan Başkan Kaya, "Bu hedefe varmak içinde yetiştireceğimiz evlatlarımızla yürümek istiyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. 20 yıl sonra gelen 3. Lig’de hem başarıyı hedefliyoruz hem de altyapımızı oluşturmak istiyoruz. İlk olarak 5-12 yaş arasındaki çocuklarımızı altyapıya alacağız. Hedefimiz 200 kişiydi ama bugünkü seçmelerde 220 kişi geldi. Hafta içinde yaklaşık 200 kişi daha almaya karar verdik. 400 kişiyle çıkacağımız bu yolcukta devam edeceğiz" dedi.

"Centilmen ama bir o kadar da sahayı rakibe dar eden bir Muş Spor olmamız lazım"

Muş Spor taraftarlarına centilmenlik çağrısında bulunan Kaya, "Taraftarlardan ricam gelen her takımı centilmenlik çerçevesinde karşılamaları, maçlarda ilk dakikadan 90. dakikaya kadar Muş Spor’u desteklemeleri, kesinlikle sahaya hiçbir şekilde yabancı madde atmamaları ve kötü tezahüratları hiçbir şekilde yapmamaları. Bundan sonra çok centilmen, rakibini karşılayan iyi bir ev sahibi ama sahayı da dar eden bir Muş Spor olmamız lazım. Bunu futbolumuzla yapmamız lazım, kötü tezahüratlarımızla değil. Tek ricam takımımızın desteklenmesi. Genç ve yeni bir takımız. Allah nasip ederse yolun sonu aydınlıktır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız Türkiye ve Avrupa’nın birçok takımına futbolcu göndermek"

İlk iki haftada 6 puan kazanmalarındaki başarıya da değinen Başkan Kaya, "Başarımızın sırrı iyi bir hocamız, iyi bir ekibi, ahlaklı, karakterli bir futbolcu topluluğumuz var. Benim ve hocamın amacı yeni Cengiz Ünder’ler, Arda Turan’lar, Emre Belözoğlu’lar, Zeki Çelik’ler hem Türkiye’nin büyük takımlarına hem de Avrupa’nın birçok takımına göndermek. Bunu Allah nasip ederse kısa zamanda yapacağız. Önümüze 5 ile 7 yıllık bir hedef koyduk ama topraklarımızda ne kadar değerli futbolcular yetişiyor bunu hep beraber göreceğiz. Taraftarımızla, futbolcularımızla, hocamızla, şehrimizle bir bütün olarak yarınki Çankaya maçına hazırız" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından 1984 Muş Spor Teknik Direktörü Serdar Sabuncu da, futbol akademisi hakkında hazırladığı sunumu gazetecilerle paylaştı.