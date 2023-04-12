Muş’ta ‘Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)’ çerçevesinde çiftçilere nohut, yonca ve yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 186 adet torba yağlık ayçiçeği tohumu, 16 ton fasulye tohumu ve 60 ton nohut tohumu desteği verildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, müdürlük ile üreticiler arasında imzalanan sözleşmeyle tohumların sahiplerine teslim edileceğini belirterek, “Kente Nohut Üretiminin Artırılması Projelerinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilmiş ve yüzde 25’i ise çiftçi katkılı olarak gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde toplam 186 adet torba yağlık ayçiçeği tohumu, 16 ton fasulye tohumu, 60 ton nohut tohumu alımı gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz ve üreticiler arasında imzalanan sözleşmeyle tohumlar sahiplerine teslim edilecektir. Yağlık Ayçiçeği Yetiştirme Projesi çerçevesinde toplam 4 bin 650 dekar alanda, Kuru Fasulye Yetiştiriciliği Projesi çerçevesinde toplam bin 600 dekar alanda ve Muş İlinde Nohut Üretiminin Artırılması Projesi çerçevesinde ise toplam 3 bin dekar alanda üretim yapılması planlanmaktadır. Hayvancılıkta ortaya çıkan kaba yem açığını kapatmak adına müdürlüğümüzce 2023 üretim sezonunda uygulanmak üzere 2022 yılında geliştirilerek Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DAP) sunulan ve toplam bütçesi 6.336.866,25 lira olan Yonca Üretiminin Artırılması Projesinin yüzde 46’sı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilmiş ve geri kalanı çiftçi katkılı olarak gerçekleştirilmiştir. Proje çerçevesinde 74 ton 250 kilogram Bilensoy-80 çeşidi yonca tohumu alımı gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz ve üreticiler arasında imzalanan sözleşmeyle tohumlar sahiplerine teslim edilerek 14 bin 850 dekar alanda üretim yapılması planlanmaktadır” diye konuştu.