Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün girişimleriyle inşa edilen “Cemiyet Sokak Çarşısı”, kentte kamu yararına çalışan STK ve dernekler için kısa süre sonra hizmete açılacak.

Tekstilken projesi ile özellikle gençlere istihdam sağlayan ve büyükşehirlere göçü azaltan Muş Valiliği, vizyon bir projeyi daha hayata geçiriyor. Zafer Mahallesi’ndeki Lale Vadisi ve Lale Parkı yakınına kurulan Cemiyet Sokak Çarşısı’nda hizmet verecek olan STK ve derneklerin kentin tanıtım ve gelişimine katkı sunması hedefleniyor. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile STK ve derneklere tahsis edilecek olan ofisler, kamu yararına hizmet edecek. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, projeyi uzun yıllardır düşündüklerini ve paydaşları ile yerel yönetimle de paylaştıklarını ifade etti. Projeyi geçen yıl il özel idare bütçesine koydukları bir ödenekle bu yıl başarma noktasına geldiklerini belirten Vali Gündüzöz, “Çalışma yakın zamanda bitecek. Buraya Sultan Alparslan Cemiyet Arasta diyorum. Arasta Selçuklu’da, Osmanlı’da ihtisas çarşısı demek. Bir nevi dernek sokağı gibi. Biz kamu yararına çalışan ve aynı zamanda kamu yararı kararı olmasa bile yerel nitelikli ama faydalı gördüğümüz derneklere bu mekanı tahsis edeceğiz. Burada başımızın tacı olan gazi-şehitler dernekleri, onun dışında eğitime büyük katkıda bulunan, gençlerimize katkıda bulunan TÜGVA’ya bir ofis vermeyi düşünüyoruz, Muş Tanıtım Platformu’na bir yer planladık, yine muhtarlarımızın dernekleri için de yer planladık, gazeteciler meslek mensuplarına cemiyetleri için bir yer planladık. Burası sivil toplum sokağı. Hemen yanında Lale Parkı, diğer tarafta da Lale Vadisi var. Vatandaşımızın geceleri gelip gezebileceği yerler olacak ve üç beş güne de bitecek. Önüne de güzel bir Türk mimarisini yansıtan havuz yaptık. İnşallah memleketimize hayırlı olur” dedi.