Muş’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Muş’ta çelenk sunma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Törende, Muş Valisi Avni Çakır ve protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bırakarak şehitleri anarken anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen anma programında şiirler okunarak ve müzik gösterileri sergilenerek katılımcılar duygulandırıldı. Program, 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına İmamı Şafi Camisi’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi ile son buldu.

Burada konuşan Vali Çakır, Çanakkale Zaferi’nin, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen aziz milletimizin dillere destan mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Bugün, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur, minnet ve hüzünle anıyoruz. Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla yâd ediyorum. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda bir milletin inancının, azminin ve sarsılmaz iradesinin en güçlü ifadesidir" dedi.

Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini hatırlatan Vali Çakır, "Çanakkale, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözüyle tüm dünyaya gösterdiğimiz, bağımsızlık uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızın en büyük kanıtıdır. Çanakkale’de aziz kahraman ecdadımız vatan toprağını korumak için tarihin en büyük destanlarından birini yazmış, göğsünü siper ederek bir milletin geleceğini değiştirmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu eşsiz zaferin mirasını yaşatmak, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve onların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı sonsuza kadar korumaktır" ifadelerini kullandı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.