MUŞ (İHA) – Muş’ta, park halindeki buğday yüklü traktöre başka bir traktörün çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, römorkun devrilmesi sonucu buğdaylar yola savruldu.

Edinilen bilgilere göre Karayolu Kavşağında park halindeki Abdullah Sönmez isimli çiftçiye ait traktöre başka bir traktör çarptı. Meydana gelen kazada Abdullah Sönmez’e ait traktörün römorku devrilirken, römorkta bulunan buğdaylar ise yola savruldu.

Kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Sönmez, “Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday vermek için bekliyordum. Traktör park halindeyken buğday yüklü başka bir traktör çarpmış ve çarpmanın şiddeti ile bizim römork devrildi. Çok şükür yaralanan yok. Çok ciddi bir zararımız yok” dedi.