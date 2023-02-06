Muş’ta kar yağışının yoğun olarak etkisini gösterdiği yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler ile ahır ve odunluklar kara gömüldü.

Muş’ta kar yağışının yoğun olarak etkisini gösterdiği yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler ile ahır ve odunluklar kara gömüldü.

Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Yukarı Yongalı köyünde evler tamamen kara gömülürken, sokaklarda küreklerle yol açan köylüler ise kardan tüneller oluşturdu. Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarı Yongalı köyünde kar esareti yaşanıyor. Yaklaşık 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, tek katlı evleri adeta kara gömdü. İş makinelerinin giremediği sokaklarda kapı ve pencereler kardan kapanma noktasına gelirken, küreklerle yol açan köylüler ise kardan tüneller oluşturdu. Dam ve çatılarda kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar, her sabah aynı kar manzarasıyla karşılaşıyor. Tek katlı evler ile ahır ve odunlukların kar altında kaldığı köyde dar sokaklarda kendi imkanları ile yollarını açtıklarını ifade eden Eyyüp Omur, “Köyümüz 1800 rakıma sahiptir. Bu sene kar 50 gün geç yağdı. Bir sabah kalktık baktık bütün evler kara gömülmüş. Geçtiğimiz yıllar gibi kar yağışı etkisini göstererek, tek katlı evleri adeta kara gömdü. Özel idare ekipleri geldi yolumuzu açtı. Köy içerisinde iş makinesinin giremediği bölgeleri, bizler kürek yardımıyla açıyoruz. Adeta tüneller gibi açmışız” ifadelerini kullandı.

Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle çökme riski taşıyan evlerinin damlarını kürek yardımı ile temizleyen Hamza Özçelik ise “Gündüz damlarımızı temizliyoruz ertesi gün yine aynı kar yağıyor yine temizlemek zorunda kalıyoruz. Köyümüzde yaklaşık 2 metre kar yağdı. Çökme riskine oluşmasın diye damlarımızı temizliyoruz. Bu karın tamamı bir gecede yağdı” dedi.