MUŞ (İHA) – Muş’ta üzerine biber döküp kamufle etmek istedikleri 13 kilo eroin ile 5 kilo 900 gram Metamfetamin, narkotik köpeği Thor’un hassas burnuna takıldı.

MUŞ (İHA) – Muş’ta üzerine biber döküp kamufle etmek istedikleri 13 kilo eroin ile 5 kilo 900 gram Metamfetamin, narkotik köpeği Thor’un hassas burnuna takıldı.

Edinilen bilgiye göre Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yaptığı sıra şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı. Aile süsü verilen ve yoğun biber kokusunun geldiği otomobilde yapılan kaba aramada bir şeye rastlamayan polis, narkotik köpeği Thor ile arama yaptı. Thor’un araması sonucu 25 paket halinde toplam 13 kilo eroin maddesi ile 12 paket halinde toplam 5 kilo 900 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve yanındakiler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.